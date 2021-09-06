الإثنين 06-09-2021
الوكيل الاخباري

المغرب: تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات إلى مطلع تشرين الأول

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الإثنين، 06-09-2021 11:26 م

المغرب: تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات إلى مطلع تشرين الأول

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي المغربية، اليوم الاثنين، تأجيل الدراسة للموسم الدراسي الحالي 2021-2022 إلى مطلع شهر تشرين الأول المقبل.

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وبحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت الوزارة أن هذا القرار يشمل جميع المؤسسات التعليمية والجامعية في القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى تعزيز المنحنى التنازلي لإصابات كورونا المسجلة، والسير الإيجابي للحملة الوطنية للتلقيح بشكل عام، وتمكين جميع الطلبة المستهدفين من أخذ اللقاحات.

 

بترا 

 

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