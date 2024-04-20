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السبت، 20-04-2024 03:50 م

باشينيان: عناصر حرس الحدود الروسي سيتركون مواقعهم في مقاطعة تافوش

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الوكيل الإخباري - قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إن عناصر حرس الحدود الروسي سيغادرون مواقعهم في مقاطعة تافوش على الحدود مع أذربيجان.

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وأعلن مكتب باشينيان، يوم أمس الجمعة، ظهور حدود مرسومة بين أرمينيا وأذربيجان في قسم من هذه المنطقة.

وأضاف رئيس وزراء أرمينيا: "لقد ظهرت المراكز الحدودية الروسية في وضع محدد، وما يحدث الآن هو تغيير كبير في الوضع، وهذا التغيير الكبير يجب أن يكون له تأثير في جميع الاتجاهات. وهذا يعني أنه ليس لدينا جبهة وخطوط أمامية، بل لدينا حدود، والحدود علامة للسلام. وهذا يعني أنه سيتم التعاون والتفاعل بين حرس الحدود في أرمينيا وأذربيجان قادرين وسيتمكنون معا من حماية الحدود بشكل مستقل".


وأشار باشينيان إلى أنه لم تعد هناك مواضيع كبيرة للمناقشة في مسألة وجود حرس الحدود الروسي في أرمينيا.

 

RT

 




 

 


 

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