الجمعة 23-09-2022
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الجمعة، 23-09-2022 11:44 ص

بدء استفتاءات الضمّ في المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا في أوكرانيا

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الوكيل الاخباري - بدأت اليوم الجمعة، استفتاءات" الضمّ في المناطق الأوكرانية الخاضعة بشكل كامل أو جزئي لسيطرة روسيا، في خطوة اعتبرتها كييف والدول الغربية صورية.اضافة اعلان


ومن المقرر، أن يستمر التصويت حتى 27 أيلول في منطقتَي دونيتسك ولوغانسك وفي منطقتَي خيرسون وزابوريجيا الخاضعتين لسيطرة الروس (جنوب)، في خضمّ الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

وكانت السلطات التي عيّنتها موسكو في أربع مناطق في أوكرانيا أعلنت الثلاثاء عزمها على تنظيم استفتاءات عاجلة بشأن الانضمام إلى روسيا، وذلك بدءاً من 23 ولغاية 27 أيلول.

وهذه الاستفتاءات التي يجري الإعداد لها منذ شهور ستكون مشابهة للاستفتاء الذي أجري في 2014 في القرم وأضفى الطابع الرسمي على ضمّ روسيا لشبه الجزيرة.



 




 

 


 

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