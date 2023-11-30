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الخميس، 30-11-2023 12:30 م

بولندا ترفض حضور اجتماع وزراء خارجية "الأمن والتعاون في أوروبا" بسبب لافروف

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الوكيل الاخباري- أعلن وزير الخارجية البولندي شيمون شينكوفسكي فيل سينك، أنه رفض حضور اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سكوبيه بسبب مشاركة وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف فيه.اضافة اعلان


وقال الوزير البولندي للصحفيين اليوم الخميس "نحن ننتقد الدعوة التي تم توجيهها لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للمشاركة في هذا الاجتماع. لذلك، تقرر أن أرفض حضور هذا الاجتماع في سكوبيه".

وتستضيف سكوبيه يومي الخميس والجمعة الحاليين اجتماعا لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

 




 

 


 

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