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السبت، 24-02-2024 03:56 م

تأجيل افتتاح معرض زراعي ضخم في باريس بسبب الاحتجاجات

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الوكيل الإخباري - تم تأجيل افتتاح الصالون الزراعي في باريس بسبب الاحتجاجات ضد الرئيس إيمانويل ماكرون، وكان من المفترض افتتاح هذا المعرض الضخم الذي يقام سنويا في جنوب العاصمة في التاسعة صباحا.

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وكان من المقرر أن يقطع ماكرون شريطا أحمر رمزيا، ويلقي كلمة قبل أن يزور أقسام المعروضات ويتحدث مع المزارعين. ولكن منذ الصباح، أثار وصول الرئيس الفرنسي، احتجاجات جماهيرية بين المزارعين.

ووفقا لقناة BFMTV، كانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ الحدث، التي تم خلالها منع رئيس الدولة من زيارة المعرض. ويضطر آلاف الزوار إلى التجمهر عند مدخل مركز بورت دو فرساي للمعارض، في انتظار افتتاح المعرض.


من جانبه، عقد ماكرون اجتماعا مع ممثلي النقابات خلف أبواب مغلقة، ثم بدلا من مخاطبة عامة الناس، تحدث مع الصحفيين في الممر، لكنه لم ينزل بعد إلى الزوار.


وانتقد ماكرون تصرفات المزارعين "التي تأتي بنتائج عكسية"، ودعاهم إلى الهدوء وعدم إعاقة عمل المعرض الزراعي.

وفي وقت سابق، كما أفاد مراسل وكالة نوفوستي، اخترق عدة مئات من المزارعين الغاضبين طوق الشرطة واقتحموا الجناح الذي كان يوجد فيه ماكرون.

 

وتعاركوا مع عناصر الشرطة، وبدأوا في إلقاء البيض عليهم مع التصفير والهتاف "ليستقيل ماكرون"، وعلى الرغم من الاعتقالات العديدة، إلا أن الأجواء لا تزال متوترة للغاية. ولم تتمكن الشرطة من إخراج جميع الأشخاص غير الراضين إلى الشارع.

 

RT

 




 

 


 

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