تركيا تدخل خط الأزمة بين باكستان وإيران

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على وقع التوتر الذي تفجر مؤخراً بين إيران وباكستان، وبعدما بادرت الصين لإعلان وساطة جديدة بين البلدين، دخلت تركيا خط الأزمة.ودعت وزارة الخارجية التركية اليوم الخميس إيران والعراق وباكستان إلى ضبط النفس وترجيح العقل بعد تصاعد التوترات في المنطقة، والتي كان آخرها شن باكستان ضربات داخل إيران.وأعربت الوزارة في بيان، عن اعتقادها بأنه يجب حل المشاكل من خلال مفهوم الصداقة والأخوة على أساس الاحترام المتبادل لسيادة الدول ووحدة أراضيها.جاء ذلك بعدما عرضت الصين التوسط بين البلدين الجارتين عقب الضربات، داعية الجانبين إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب الأعمال التي تؤدي إلى تصعيد التوترات.