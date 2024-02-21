الأربعاء 21-02-2024
الوكيل الاخباري
 

استشهاد 6 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال سيارة في دير البلح

طرح عطاء تطوير نظام إلكتروني لحجز تذاكر لرحلات ودخول منطقة رم

إعلان مواعيد بدء التسجيل والامتحانات النظرية والعملية للشامل

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً والأسواق تترقب محضر الفيدرالي

مقتل شخصين وإصابة آخرين بقصف على دمشق

هيئة المعابر في غزة: عدد شاحنات المساعدات انخفض بشكل كبير

ارتفاع كميات الثوم بالسوق المركزي .. 80 طن اليوم الأربعاء

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

تربية النواب: جامعة اليرموك تؤجل دفع الرسوم الجامعية

عشرات الشهداء والجرحى في قصف للاحتلال على مناطق بغزة

الأربعاء، 21-02-2024 11:35 ص

تركيا تعلن نجاح أول تحليق للطائرة المقاتلة "كان"

-----tai-tf-x------1-1


الوكيل الإخباري - أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، عن نجاح أول تحليق للطائرة المقاتلة من الجيل الخامس "كان"، أحد أهم المشاريع التكنولوجية في البلاد، الذي نفذته شركة الصناعات الجوية التركية.

وتم الانتهاء من جميع اختبارات رحلة "كان"، من ضمنها اختبارات المقعد القذفي، والاختبارات الثابتة الكاملة، واختبارات القصور الذاتي والثبات لأسطح التحكم، واختبارات سقوط معدات الهبوط، واختبارات نظام إلكترونيات الطيران في مختبر تكامل النظام، واختبارات الوقود، واختبارات بدء تشغيل المحرك.

اضافة اعلان


ومن المنتظر أن تبدأ مقاتلات "كان" العمل في عام 2028. وهي من الطائرات الحربية غير المرئية، وأحد أهم أسلحة تركيا. طول جناحيها 14 مترا، وارتفاعها 6 أمتار، وطولها 21 مترا، تصل سرعتها القصوى إلى 2205 كم، وتعمل على ارتفاعات تزيد عن 16 كم.


ومن ميزاتها المهمة أنه يمكنها حمل أسلحة داخل الجسم وتوفر هجوما استراتيجيا جو-جو وجو-أرض.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
261196

تاكر كارلسون: لا أدعم بوتين وإن دعمته فما الضير في ذلك؟

65d59fe04c59b72fde6c17b2

ترامب يستعين بناطحات السحاب للتخلص من غراماته

65d5a8c34c59b730ad0abc19

مقتل شخصين وإصابة آخرين بقصف على دمشق

65d5a0564236042cde022a94

سماع دوي انفجارات في دمشق وأنباء عن عدوان اسرائيلي

_118215511_borisjohnson2reuters

الصحفي الأمريكي كارلسون يكشف ما طلبه منه جونسون مقابل إجراء مقابلة

65d57a3d42360422051f8009

"أكسيوس": الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي يتوقعون وقف عمل الحكومة الفدرالية

أخبار متعلقة
تركيا

تركيا تنفي استعدادها لاستقبال أكثر من مائة مليون لاجئ

324076

سفير روسيا في أنقرة: علاقاتنا لا تتسم دائما بالسلاسة

65b8e80442360470ed6a032c

تركيا: تعديل معاهدة مونترو غير مطروح للنقاش

65b8b6054c59b7075b32f066

نولاند: الولايات المتحدة لا تعتزم الانسحاب من سوريا

65b73b084c59b761c5226b2a

دبلوماسي تركي: زيارة بوتين إلى تركيا ستجري في فبراير مبدئيا

65b480f24c59b733f227b2f3

واشنطن تكشف عن صفقات بيع مقاتلات محتملة لليونان وتركيا