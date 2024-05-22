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الأربعاء، 22-05-2024 02:53 م

حزب الله ينعى اثنين من عناصره

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الوكيل الإخباري- نعى حزب الله اللبناني اثنين من عناصره تم اغتيالهم في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان ضمن قصف يومي متبادل مع إسرائيل للشهر الثامن.

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وقال الحزب إن محمد علي بو طعام (نور الزهراء) من مواليد عام 2000 من بلدة الطيبة في جنوب لبنان، وعلي حسن سلطان (ساجد) من مواليد عام 1991 من بلدة الصوانة في جنوب لبنان قد "ارتقيا على طريق القدس"، بحسب ما ورد في بيان الحزب.


ويأتي إعلان الحزب بعد ساعات من كشف وكالة الأنباء اللبنانية عن استشهاد شخصين جراء استهداف بطائرة مسيّرة إسرائيلية في بلدة العديسة الحدودية (جنوب)، دون الكشف عن هويتهما.



 




 

 


 

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