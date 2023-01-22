رئيس وزراء السويد يدين حرق نسخة من القرآن الكريم

الوكيل الإخباري - دان رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون حرق سياسي يميني نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم، أمس السبت.

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وبحسب المركز السويدي للمعلومات "اس سي اي " كتب كريسترسون تغريدة اليوم الأحد، قال رفيها "حرق كتب تمثل قدسية للكثيرين عمل مشين للغاية، وأريد أن أعرب عن تعاطفي مع جميع المسلمين الذين شعروا بالإساءة بسبب ما حدث في ستوكهولم".



وأضاف أن حرية التعبير جزء أساسي من الديمقراطية، ولكن ما هو قانوني ليس بالضرورة أن يكون ملائما.



وكان زعيم حزب "الخط المتشدد" اليميني المتطرف في الدنمارك، راسموس بالودان، حرق نسخة من المصحف الشريف أمس السبت أمام السفارة التركية بالعاصمة السويدية ستوكهولم.



بترا