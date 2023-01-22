الأحد 22-01-2023
الوكيل الاخباري

عبدالله ابو رمان مبارك الدكتوراه

الدفاع الروسية تعلن عن تقدم قواتها في منطقة زاباروجيه

وفاة أردني خلال جولة سياحية في دمشق

الأوقاف تدعو لإقامة صلاة الاستسقاء يوم الثلاثاء المقبل

مستو: عقوبات قاسية بحق الطيار إذا سمح لأي شخص دخول قمرة القيادة

الجيش البريطاني يواجه أزمة لم تكن في الحسبان!

الحكومة تكشف موعد تشغيل مطار عمّان المدني

أبو السمن: 13500 مركبة حكومية تخضع لنظام التتبع الالكتروني

تعديلات جديدة على استعادة الجنسية للأردنية المتزوجة من أجنبي

بوغدانوف: العلاقات الروسية المصرية تسير في إطارها الصحيح

الأحد، 22-01-2023 11:58 ص

رئيس وزراء السويد يدين حرق نسخة من القرآن الكريم

630761-510630991


الوكيل الإخباري - دان رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون حرق سياسي يميني نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم، أمس السبت.

اضافة اعلان


وبحسب المركز السويدي للمعلومات "اس سي اي " كتب كريسترسون تغريدة اليوم الأحد، قال رفيها "حرق كتب تمثل قدسية للكثيرين عمل مشين للغاية، وأريد أن أعرب عن تعاطفي مع جميع المسلمين الذين شعروا بالإساءة بسبب ما حدث في ستوكهولم".


وأضاف أن حرية التعبير جزء أساسي من الديمقراطية، ولكن ما هو قانوني ليس بالضرورة أن يكون ملائما.


وكان زعيم حزب "الخط المتشدد" اليميني المتطرف في الدنمارك، راسموس بالودان، حرق نسخة من المصحف الشريف أمس السبت أمام السفارة التركية بالعاصمة السويدية ستوكهولم.


بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63c2a76b4236042e7268acc2

الدفاع الروسية تعلن عن تقدم قواتها في منطقة زاباروجيه

63cd12ca4c59b75b82334fe9

الجيش البريطاني يواجه أزمة لم تكن في الحسبان!

63ccf0434c59b7559537c1e9

بوغدانوف: العلاقات الروسية المصرية تسير في إطارها الصحيح

image (8)

حليف لبوتين: إمداد الغرب لكييف بأسلحة جديدة سيؤدي لكارثة عالمية

f22104731

الكويت: تعليق العمل في 3 موانئ بسبب سوء الأحوال الجوية

download

قتلى وجرحى إثر إطلاق نار في مدينة مونتيري بارك في لوس أنجلوس الأميركية

أخبار متعلقة
_127327305_ae46148c43429109a2042ecd4f8ff53bda5f058b

رئيس وزراء بريطانيا يتعهد بمحاربة السلوك المعادي للمجتمع

image - 2023-01-04T084808.708

بايدن يستقبل رئيس الوزراء الياباني الأسبوع المقبل

image

رئيس الوزراء الياباني يلمح إلى إجراء انتخابات عامة قبل زيادات ضريبية

image - 2022-12-26T123038.450

رئيس وزراء اليابان يلوح بإقالة وزير جديد قبل نهاية العام

image - 2022-12-25T161619.951

وفاة وزير خارجية إيطاليا الأسبق فرانكو فراتيني

image (3)

الادعاء الياباني يوجه اتهامات للمشتبه به في قتل شينزو آبي