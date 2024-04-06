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السبت، 06-04-2024 04:21 م

رسميًا.. البحوث الفلكية المصرية يحدد موعد عيد الفطر

فلك


الوكيل الاخباري- أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، بمنشور على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هلال شوال يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:22 مساء بتوقيت القاهرة يوم الاثنين 29 رمضان 1445هـ، الموافق 8 إبريل 2024.اضافة اعلان



وأوضح:"ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في القاهرة وكذلك في غالبية العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس بـ 12 دقيقة في مكة المكرمة و 10 دقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات مصر بمدد تتراوح بين (10 - 11 دقيقة) وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين ( 2 - 20 دقيقة).

وبذلك يكون يوم الثلاثاء 9 إبريل 2024 هو المتمم لشهر رمضان 1445هـ، وتكون غرة شهر شوال 1445هـ فلكيا يوم الأربعاء 10 إبريل 2024 عيد الفطر المبارك.

 




 

 


 

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