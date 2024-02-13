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الثلاثاء، 13-02-2024 09:00 ص

روسيا تختبر عربات "Titan" العسكرية المدرّعة

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الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن عربات "Titan" العسكرية الروسية الجديدة تخضع للمراحل النهائية من الاختبارات الحكومية.

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وحول الموضوع قال ألكسندر زاخاروف، المدير العام للشركة المصنعة للعربات المذكورة:"النماذج الأساسية لعربات Titan المدرعة وصلت إلى المراحل النهائية في الاختبارات الحكومية، وتم اختبار عدة نماذج من هذه المركبات بشكل عملي".


وأشارت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إلى أن عربات Titan المدرعة صممت لنقل الجنود، وجهّزت بمختلف أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية، فعلى سبيل المثال استعرضت روسيا نموذجا لإحدى هذه العربات في منتدى "الجيش-2023"، ركّب عليه وحدة قتالية مزودة برشاش وصواريخ موجهة مضادة للدبابات.


وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مدرعة Titan تبلغ كتلتها 15 طنا تقريبا، ويمكنها نقل 1.5 طن من الحمولة، والحركة بسرعة 100 كلم/ساعة، واستيعاب طاقم مكون من شخصين إضافة إلى 6 عسكريين.

وحصلت بعض نماذج هذه العربة على وحدة قتالية يتم التحكم بها عن بعد، وزوّدت برشاش آلي من عيار 30 ملم، ورشاش من عيار 7.62 ملم، ومنصات لإطلاق صواريخ "كونكورس" المضادة للتحصينات والدروع.

 

RT

 




 

 


 

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