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الخميس، 14-03-2024 01:08 م

ضابط استخبارات أمريكي: الغرب يفكر في كيفية التخلص من أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - أكد ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر أن انتصار روسيا محتوم، وأن الغرب بدأ يفكر في كيفية التخلص من أوكرانيا.

وقال ريتر في بث قناة Dialogue Works على "يوتيوب": "إن أوكرانيا هي أداة استخدمناها لإلحاق الضرر بروسيا. أصبحت هذه الأداة بالية وغير فعالة".

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وأضاف أنه حان الوقت للتخلص من كييف إذ أنها لا فائدة منها.. "لم نعوّل أبدا أن ينتصر الأوكرانيون. لم نتوقع انتصارا منهم. كل ما أردناه هو أن يلحقوا ضررا ما بروسيا".


واعتبر أن كييف قد خسرت في النزاع مع روسيا، مشيرا إلى أن الغرب يتظاهر بأنه يدعم أوكرانيا، لكنه في الواقع يسمح لها فقط بالموت ببطء.


وفي وقت سابق أعلن مدير وكالة المخابرات المركزية روبرت بيرنز أنه بدون تقديم مساعدة عسكرية إضافية من جانب الولايات المتحدة ستضطر أوكرانيا للموافقة على المفاوضات مع روسيا بشروط موسكو بعد عام واحد.


وأشار إلى أن غياب المساعدات الجديدة سيؤدي إلى فقدان كييف مناطق إضافية العام الجاري.

 

RT

 




 

 


 

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