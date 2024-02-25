مصر.. إنقاذ 4 أشخاص في حادث غرق مركب يحمل عمالا بنهر النيل

الوكيل الإخباري- تمكن رجال الإنقاذ النهري في محافظة الجيزة بمصر، من إنقاذ 4 أشخاص، في حادث غرق مركب تحمل عدد من العمال، بنهر النيل، في قرية نكلا بمنشاة القناطر.



وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بقرية نكلا في منشاة القناطر، بغرق مركب في نهر النيل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالاستعانة برجال الإنقاذ النهري، تبين أنه أثناء استقلال عدد من العمال مركب صغير لعبور نهر النيل، تعرض المركب للغرق.

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وفور وصول رجال الإنقاذ لمكان البلاغ، تمكنوا من إنقاذ 4 أشخاص، وجاري البحث عن آخرين مفقودين.



وكشف مصدر أمني في وقت سابق من اليوم عن حصيلة مبدئية لغرق المركب، وقال: إنه تم انتشال جثتين حتى الآن من المفقودين تحت الماء في ظل صعوبة عمليات المسح والتمشيط بسبب سرعة التيار".



وشهدت قرية نكلا التابعة لمركز شرطة منشأة القناطر في الجيزة، غرق مركب محمل بعمال شركة مقاولات.



وكشف مصدر أمني مسؤول عن تفاصيل جديدة في حادث غرق المركب قائلا "إن مركب صيد صغير يستخدم كمعدية كان يقل 13 عاملا، حدث به عطل مفاجئ وغرق بنهر النيل بمنطقة عزبة ربيع بقرية نكلا".



روسيا اليوم