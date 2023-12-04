واشنطن: 4 هجمات استهدفت 3 سفن تجارية بالبحر الأحمر

الوكيل الاخباري - أكدت القيادة المركزية الأميركية، وقوع 4 هجمات على ثلاث سفن تجارية في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر، وألقت باللائمة فيها على إيران.

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وأوضحت القيادة المركزية في بيان عبر حسابها على منصة (إكس) فجر الاثنين، أن المدمرة الأميركية (كارني) استجابت لطلبات استغاثة من سفن تجارية "وقدمت المساعدة".



وأضاف البيان أن المدمرة رصدت في الهجوم الأول صاروخا مضادا للسفن أطلق من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن على السفينة (يونيتي اكسبلورر).



وتابع أن المدمرة الأميركية أسقطت طائرة مسيرة أطلقت من مناطق سيطرة الحوثي في اليمن باتجاه (المدمرة كارني).

