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الأحد، 25-02-2024 03:10 م

وزير أوكراني: لدينا صواريخ أوكرانية الصنع مداها 700 كيلومتر

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الوكيل الإخباري - قال وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني ألكسندر كاميشين، إن بلاده تعلمت وتمكنت من إنتاج صواريخ قادرة على ضرب هدف على مسافة 700 كيلومتر.

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وأضاف الوزير كاميشين في مؤتمر "أوكرانيا 2024": "البرنامج الأهم بالنسبة لنا هو البرنامج الصاروخي، لكني لن أقول عنه أكثر مما قاله رئيس الدولة: لدينا أسلحة بعيدة المدى تصل إلى هدف على بعد 700 كيلومتر".


وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، زادت الدول الغربية بشكل كبير توريد الأسلحة والمعدات الحربية إلى أوكرانيا. ولكن رغم ذلك، يطالب نظام كييف باستمرار شركائه الغربيين، بتوريد نماذج أكثر حداثة بما في ذلك مقاتلات أمريكية وصواريخ بعيدة المدى.


ويعتقد بعض الخبراء أن الزعماء الغربيين يشعرون بالقلق من طلب كييف الحصول على صواريخ بعيدة المدى لأنهم لا يريدون أن يتم استخدامها لضرب عمق الأراضي الروسية.

 

RT

 




 

 


 

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