وزير الخارجية الصيني يدعو لتعميق التنسيق والتعاون بين بلاده والدول العربية

الوكيل الاخباري- ترأس وزير الخارجية الصيني وانغ يي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوق، مساء امس الخميس الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني-العربي، في بكين .

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ووفقا لوكالة شينخوا الصينية اليوم الجمعة، فقد حضر الاجتماع وزراء خارجية الدول العربية وممثلوها، وشاركوا في تبادلات معمقة بشأن تسريع بناء مجتمع مصير مشترك صيني-عربي موجه نحو العصر الجديد.



وأشار وانغ، إلى أنه منذ انعقاد القمة الصينية-العربية الأولى، تحقق تقدم كبير في بناء مجتمع مصير مشترك صيني-عربي، ودخلت العلاقات الصينية-العربية أزهى فتراتها على مر التاريخ.



وقال، إنه من أجل التنفيذ الجاد للتوافق الذي توصل إليه قادة الصين والدول العربية وتنفيذ نتائج الاجتماع، يتعين على الجانبين التركيز على مهام رئيسية، أهمها تعزيز الثقة الاستراتيجية المتبادلة، وتبادل الجانبين الصيني والعربي دعم المصالح الأساسية لكل منهما بقوة، وتعميق التعاون العملي، وتعزيز النفع المتبادل على مستوى أعلى، وتعزيز التنسيق على المستوى الدولي والعمل معا للحفاظ على الاتجاه الصحيح للحوكمة العالمية، وكذلك تعزيز بناء المنتدى وفتح آفاق مشرقة لمجتمع مصير مشترك صيني-عربي.



وأكدت الأطراف المشاركة في الاجتماع، أن الجانبين العربي والصيني يتبنيان مبادئ وأفكارا مشتركة، وقدما مقترحات مشتركة، مشيرة إلى أن الاحترام المتبادل والصداقة المخلصة والتعاون متبادل النفع كانت دائما الموضوعات الرئيسية للعلاقات العربية-الصينية.