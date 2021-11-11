الخميس 11-11-2021
الوكيل الاخباري

ولي العهد بعد ترفيعه: الحمدلله رب العالمين

التعليم العالي تعلن موعد تقديم طلبات المنح والقروض - رابط التقديم

وزير العمل: إطلاق برنامج التشغيل الوطني مطلع 2022

التوثيق الملكي يصدر كتاب تاريخ معان الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والإدارية

الملك يوجه رسالة الى ولي العهد

الأردن بخير يتصدر تويتر

إضافة عداد الكيلومترات على فحص المركبات ابتداء من العام المقبل

انقلاب على حالة الطقس يوم السبت والارصاد تحذر من السيول

هدر كميات كبيرة من المياه بالشارع العام في دير علا

13 فريقا لمراقبة تطبيق أوامر الدفاع في جرش

الخميس، 11-11-2021 12:44 م

وزير خارجية مصر: لا ندعم فريقا على آخرٍ بالسودان

thumbs_b_c_331b8cd02194d0f492135c5d6b9daed3


الوكيل الإخباري-أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده لا تدعم فريقا على حساب فريق آخر في الصراع الدائر في السودان.

اضافة اعلان

وقال شكري في تصريحات صحفية إن "مصر تدعم استقرار السودان، وتركز على عدم التدخل في شؤونه الداخلية".

 

وأضاف أن بلاده "لا تدعم فريقا على حساب آخرفي السودان".


ويمر السودان بانقلاب عسكري جديد، حيث أعلن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية في 25 أكتوبر الماضي، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مؤكدا التمسك الكامل والالتزام بما ورد في الوثيقة الدستورية.


وعلق البرهان العمل بالمواد الـ11 و12 و15 و16 و24-3 و71 و72 من الوثيقة الدستورية، مع الالتزام الكامل بها واتفاق السلام.


كما أعلن حل مجلس السيادة الانتقالي وإعفاء أعضائه وحل مجلس الوزراء المصري وإنهاء تكليف ولاة الولايات.

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
618cde6a4c59b76f0f33220c

باكستان تحذر من أن أفغانستان على شفير الانهيار الاقتصادي

618c20484c59b75e1d6a4bd9

الادعاء الجزائري يطالب بـ7 سنوات سجن لوال سابق

800_4b342f14eb

الملك سلمان يمنح الجنسية السعودية لأصحاب الخبرات

الاتأوروبا-730x438

الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات جديدة على بيلاروس

HHECTJWRJS

الأمن المصري يوضح حول وجود انتهاكات في سجن المينا

مخيم

مركز المصالحة الروسي يؤمن خروج مجموعة من اللاجئين السوريين من مخيم الركبان

أخبار متعلقة
سودان 3

وسائل إعلام عالمية : انقطاع جميع الاتصالات في السودان

سودان 2

7 ضحايا و140 إصابة باحتجاجات السودان

w

السفارة الأمريكية في السودان تنصح رعاياها بـ البقاء في أماكنهم

617697734c59b71d6e0f041e

تركيا: نتابع بقلق عميق الأنباء المتعلقة بمحاولة الانقلاب في السودان

ماكرون

ماكرون يندد بتحرك الجيش ضد الحكومة السودانية

البرهان

البرهان يفرض حالة الطوارئ في السودان