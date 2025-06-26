اختفى منذ أسبوع .. أين خامنئي؟

ورغم الضربات الجوية الأميركية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، ورد طهران بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدة أميركية في قطر، ثم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، لم يظهر خامنئي بشكل علني، مما زاد من حدة التكهنات حول وضعه الصحي والأمني.
وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" إنه وخلال مقابلة على التلفزيون الرسمي، توجه المذيع بسؤال مباشر إلى أحد مسؤولي مكتب خامنئي، مهدي فاضلي، حول حال المرشد، بعد تزايد تساؤلات المواطنين، إلا أن فاضلي اكتفى بالدعوة إلى "الصلاة"، مؤكداً أن الإجراءات الأمنية حول المرشد مشددة، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة نيويورك تايمز، أن كبار المسؤولين لم يلتقوا خامنئي مؤخراً، مشيرة إلى أن القائد الأعلى يتحصن في موقع آمن، بعيداً عن أي تواصل إلكتروني، خشية محاولات اغتيال، لا سيما بعد معلومات استخباراتية تشير إلى استمرار التهديد الإسرائيلي رغم الهدنة.
وفي هذا السياق، أوضح نجل مستشار عسكري بارز للمرشد، حمزة صفوي، أن إدارة البلاد تمر بمرحلة "براغماتية" مؤقتة، يتولى خلالها قادة آخرون، من بينهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مسؤولية اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
ورغم ذلك، يرى صفوي أن خامنئي لا يزال يشارك عن بُعد في الملفات الكبرى، فيما يستمر أنصاره في التعبير عن شكوكهم، مؤكدين أن "النصر في الحرب الأخيرة لا يكتمل دون ظهوره".
سكاي نيوز
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