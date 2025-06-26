مساهمو الاتحاد والاستثماري يوافقون على المباشرة بالإجراءات التنظيمية لصفقة الاندماج بين البنكين

وبموجب هذه الموافقة، دخلت الصفقة حيز التنفيذ الرسمي، لتُستكمل ضمن الأطر التنظيمية الخاضعة لموافقات الجهات الرقابية والتشريعات النافذة، وعلى رأسها البنك المركزي الأردني ودائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية ومركز ايداع الاوراق المالية .
وباتمام هذه المرحلة يكون بنك الاتحاد قد انجز عملية زيادة رأسماله ليصبح ( 325.2 ) مليون دينارويكون قد تملك كامل اسهم البنك الاستثماري .
وسيباشر البنكين بعد ذلك السير في اجراءات الدمج لغايات الوصول الى توحيد البنية المؤسسية والتشغيلية لكلا البنكين و توحيد الهيكل التنظيمي والكوادر البشرية، والأنظمة، والعمليات، بما يعزز من الكفاءة التشغيلية ويرفع من جودة الخدمات المقدمة، مع التأكيد على أن عملية الدمج ستتم تحت إشراف الجهات الرقابية وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية، وخلال هذه المرحلة سيستمر البنك الاستثماري بتقديم خدماته المصرفية الى عملائه كالمعتاد .
وفي هذا السياق، أكد بنك الاتحاد انه يتطلع الى الوقت الذي سينضم موظفو البنك الاستثماري وشركاته التابعة إلى منظومته المؤسسية، مؤكدًا أن العنصر البشري هو حجر الأساس في تحقيق طموحات البنك المستقبلية، وأن تكامل الخبرات بين المؤسستين سيُشكّل رافعة حقيقية في بناء كيان مصرفي أكثر مرونة وتنافسية.
وقد أكد كل من السيد باسم سلفيتي – رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد، والسيد فهمي أبو خضرا – رئيس مجلس إدارة البنك الاستثماري، أن هذه الصفقة تأتي تتويجًا لعلاقة مؤسسية قائمة على الثقة والانسجام، وتهدف إلى ترسيخ موقع البنك في السوق وتعزيز قدرته على النمو المستدام في بيئة مالية تتسم بالديناميكية والتغير المتسارع.
وفي ختام هذا الإنجاز، تتوجه إدارة البنكين بالشكر والتقدير لجميع الجهات الرسمية والرقابية التي واكبت مراحل هذه الصفقة وأسهمت في إنجاحها، كما تُعربان عن بالغ الامتنان للسادة المساهمين على ثقتهم ودعمهم، ولجميع فرق العمل التي عملت بمهنية عالية و التزام راسخ على مدى الشهور الماضية وصولا الى هذا التحول المفصلي.
تجدر الاشارة إلى أن هذه الصفقة تعد الاولى من نوعها في المملكة من حيث الهيكل (استحواذ مقابل اسهم ) ومن اكبر صفقات التكامل وبناء القدرات في القطاع البنكي الاردني ، حيث سترتفع اجمالي موجودات البنك الموحد الى نحو (11) مليار دينار اردني، وستتجاوز حقوق الملكية حاجز المليار دينار اردني.
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