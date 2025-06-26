ميتسوبيشي الأردن تحصد جائزة التميز المؤسسي لعام 2024 من بين جميع موزعي ميتسوبيشي موتورز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لجهود فريق العمل في ميتسوبيشي الأردن، والتزامه الراسخ بتقديم تجربة استثنائية للعملاء، وتنفيذ استراتيجيات تسويقية متطورة، وتحقيق نتائج مبيعات فاقت التوقعات ضمن معايير الأداء العالمية المعتمدة من قبل ميتسوبيشي موتورز.
كما حصلت الشركة أيضًا على جائزة التميز في خدمات ما بعد البيع، ما يعكس تفوقها في تقديم خدمات الصيانة وقطع الغيار وخدمة العملاء، وضمان أعلى مستويات الجودة والرضا لعملائها في جميع أنحاء المملكة.
وبهذه المناسبة، صرّح السيد فارس زيدان الرئيسي التنفيذي للشركة قائلاً:
"نفخر بهذا التكريم الذي يعكس التزامنا بالتميّز في جميع الجوانب التشغيلية. نوجّه الشكر إلى عملائنا الكرام على ثقتهم، وإلى فريق العمل على تفانيه، وإلى شركة ميتسوبيشي موتورز على هذا التقدير القيّم. وسنواصل العمل لتقديم أفضل ما لدينا وتعزيز مكانة ميتسوبيشي في السوق الأردني."
كما تدعو الشركة الراغبين بامتلاك سيارة جديدة زيارة معارض ميتسوبيشي في عمان، المعرض الرئيسي في العبدلي أو شارع مكة أو إربد أو العقبة للتعرّف على العروض والطرق التمويلية لديها، أو الاتصال على الرقم: 064000340.
وتدعوهم لمتابعة حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي Mitsubishi Motors Jordan لمعرفة آخر الأخبار والمستجدات.
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