الخميس 2025-06-26 02:55 م
 

امتحان الرياضيات يعجز الذكاء الاصطناعي ويتسبب بحالات إغماء بين طلبة "التوجيهي"

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 26-06-2025 02:27 م
الوكيل الإخباري- أثار امتحان الرياضيات – الفرع العلمي ضمن امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" اليوم الخميس، موجة واسعة من الغضب والاستياء في أوساط الطلبة وأولياء الأمور، بعد ورود شكاوى تفيد بصعوبة غير مسبوقة في محتوى الأسئلة.اضافة اعلان


وما زاد من الجدل، أن عدداً من النماذج التجريبية التي جرى اختبارها عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، عجزت عن حل الامتحان خلال أول 40 دقيقة من وقت الاختبار، في دلالة صادمة على مستوى التعقيد الذي طُرحت به الأسئلة.

وتم تسجيل حالات إغماء سُجّلت بين الطلبة عقب الخروج من قاعات الامتحان، نتيجة الضغط النفسي والانهيار العصبي الذي رافق شعورهم بالعجز عن التعامل مع طبيعة الأسئلة، في ظل ضيق الوقت.
 
gnews

أحدث الأخبار

بي

فيديو منوع أذن القرنبيط: تشوّه يصيب الملاكمين بسبب الضربات المتكررة

مركز إصلاح

أخبار محلية إصدار 537 مذكرة إفراج عن موقوفين في السجون على ذمة قضايا مالية

ا

أسواق ومال التجارة البينية لدول "بريكس" تتجاوز تريليون دولار

بلابب

فيديو منوع حيلة مفيدة وسهلة لرباط الملابس المنزوع

جانب من اللقاء

عربي ودولي وزير الخارجية السعودي والمبعوث الأمريكي إلى سوريا يبحثان سبل دعم دمشق

ل

أسواق ومال الدولار ينخفض إلى أدنى مستوياته منذ سنوات

يؤيؤ

فن ومشاهير بعد تصريحاته النارية.. إلهام الفضالة ترد على بوشهري ومحاميتها تهدد باللجوء للقضاء

ل

أسواق ومال النحاس يواصل المكاسب وارتفاع أسعار المعادن باستثناء الحديد



 
 





الأكثر مشاهدة