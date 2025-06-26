امتحان الرياضيات يعجز الذكاء الاصطناعي ويتسبب بحالات إغماء بين طلبة "التوجيهي"

وما زاد من الجدل، أن عدداً من النماذج التجريبية التي جرى اختبارها عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، عجزت عن حل الامتحان خلال أول 40 دقيقة من وقت الاختبار، في دلالة صادمة على مستوى التعقيد الذي طُرحت به الأسئلة.
وتم تسجيل حالات إغماء سُجّلت بين الطلبة عقب الخروج من قاعات الامتحان، نتيجة الضغط النفسي والانهيار العصبي الذي رافق شعورهم بالعجز عن التعامل مع طبيعة الأسئلة، في ظل ضيق الوقت.
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