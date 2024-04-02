إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال القدس المحتلة

الوكيل الاخباري - أصيب عدد من الفلسطينيين واعتقل آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال، مخيم قلنديا وحي كفر عقب، شمال القدس المحتلة.

اضافة اعلان



وقال الهلال الاحمر الفلسطيني إنه نقل اصابة برصاص الاحتلال لمجمع فلسطين الطبي برام الله، فيما أكدت مصادر في المخيم وجود اصابات اخرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق عولجت في مراكز طبية في المخيم والحي.



وأوضحت مصادر أن جيش الاحتلال داهم 10 منازل على الاقل بينها منازل شهداء واسرى، وعبثت بمحتوياتها واعتدت على ساكنيها.



واعتقلت قوات الاحتلال قبل انسحابها من المخيم والحي كلا من: حذيفة حماد، وشاهر الخطيب، وباسل زهران، وثائر زهران، وعبد الجواد ابو لطيفة، وبهاء محمد رشيد، وناصر ابزيع.

