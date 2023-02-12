إصابة فلسطينيين بجروح في اعتداء للمستوطنين جنوب نابلس

الوكيل الإخباري - أصيب فلسطينيان بجروح، الليلة الماضية ، عقب اعتداء مستوطنين عليهما قرب بلدة حوارة جنوب نابلس.

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وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل أن طواقم الإسعاف نقلت فلسطينيين أصيبا بجروح طفيفة إلى المستشفى، عقب اعتداء المستوطنين عليهما قرب دوار سلمان الفارسي في حوارة.



وفي سياق متصل، أفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، أن مجموعات من المستوطنين هاجمت مركبات الفلسطينيين بالحجارة على طريق رام الله نابلس، وقرب حاجزي زعترة وحوارة العسكريين، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين وتضرر مركباتهم.

وفا