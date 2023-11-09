الصحة بغزة: الاحتلال يمعن في استهداف المنظومة الصحية

الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال يمعن في استهداف المنظومة الصحية.

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وأضاف في تصريحات صحفية أن العديد من الإصابات دخلت المستشفى الإندونيسي إثر استهداف محيطه.



وتابع" عدد النازحين داخل المستشفى الإندونيسي يتجاوز 20 ألفا وفقدنا اليوم خدمات أساسية والمستشفيات غير قادرة على القيام بوظائفها."



وأشار أن هناك علامات استفهام على عدم الرغبة الدولية بمساعدة القطاع الصحي منوها ان هناك استهداف لمحيط مجمع النصر الطبي شمال مدينة غزة.



وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في إخراج المنظومة الصحية من العمل مشيرا ان بقي ساعات معدودة لخروج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة.



وقال " اليوم تم استهداف 3 سيارات إسعاف وفجر اليوم كان هناك استهداف مباشر لمجمع الشفاء الطبي."

