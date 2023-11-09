الخميس 09-11-2023
الوكيل الاخباري

كتائب القسام تعلن مقتل مجندة أسيرة وإصابة آخر بقصف جيش الاحتلال

الصفدي يواصل جهود الأردن الدبلوماسية لوقف الحرب على غزة

جيش الاحتلال يبدي قلقه بعد ضربة إيلات

"حماس" تنفي التوصل إلى اتفاق هدنة مع إسرائيل

الصحة بغزة: الاحتلال يمعن في استهداف المنظومة الصحية

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي والعثور على جثة جندية

شهداء وجرحى بقصف على محيط المستشفى الإندونيسي بغزة

سرايا القدس تعلن استعدادها للإفراج عن مسنة وفتى اسرائيليين

البيت الأبيض: الاحتلال سيبدأ تطبيق هدنة لأربع ساعات يوميا في شمال غزة

الأردن يتوصل لاتفاق على برنامج جديد للإصلاح المالي مع صندوق النقد

عاجل

كتائب القسام تعلن مقتل مجندة أسيرة وإصابة آخر بقصف جيش الاحتلال

الخميس، 09-11-2023 08:18 م

الصحة بغزة: الاحتلال يمعن في استهداف المنظومة الصحية

٤


الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال يمعن في استهداف المنظومة الصحية.

اضافة اعلان


وأضاف في تصريحات صحفية أن العديد من الإصابات دخلت المستشفى الإندونيسي إثر استهداف محيطه.


وتابع" عدد النازحين داخل المستشفى الإندونيسي يتجاوز 20 ألفا وفقدنا اليوم خدمات أساسية والمستشفيات غير قادرة على القيام بوظائفها."


وأشار أن هناك علامات استفهام على عدم الرغبة الدولية بمساعدة القطاع الصحي منوها ان هناك استهداف لمحيط مجمع النصر الطبي شمال مدينة غزة.


وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في إخراج المنظومة الصحية من العمل مشيرا ان بقي ساعات معدودة لخروج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة.


وقال " اليوم تم استهداف 3 سيارات إسعاف وفجر اليوم كان هناك استهداف مباشر لمجمع الشفاء الطبي."


 




 

 


 

إقرأ ايضا
٤٤٤٤

كتائب القسام تعلن مقتل مجندة أسيرة وإصابة آخر بقصف جيش الاحتلال

٦

جيش الاحتلال يبدي قلقه بعد ضربة إيلات

1699473952518

"حماس" تنفي التوصل إلى اتفاق هدنة مع إسرائيل

image (1)-1

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي والعثور على جثة جندية

654cf03a42360462466b643f

أردوغان يعلن استعداد تركيا لتحمل مسؤولية الضامن لتسوية سلمية في غزة

WhatsApp Image 2023-11-09 at 7.45.41 PM

شهداء وجرحى بقصف على محيط المستشفى الإندونيسي بغزة

أخبار متعلقة
الشرق-الأوسط

وزارة الصحة في غزة: الاحتلال لم يترك شبرا دون استهداف

392793640_713095764187190_3011899753654099932_n

مدير المستشفى الاندونيسي في غزة يحذر من كارثة وشيكة خلال ساعات

65284e28d4da9

‎ وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على غزة إلى 1537

2023_10_08_11_35_15

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 1128 قتيلا و5489 مصابا

6666

وزارة الصحة بغزة: 1055 شهيدا و5184 مصابا جراء عدوان الاحتلال

fv3cfdwx0amfjeg-1683825460

الاحتلال يقصف منزلين وسط القطاع