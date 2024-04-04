الوكيل الإخباري- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت"، يمنح وفد التفاوض صلاحيات إضافية بعد اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بذوي مجندات محتجزات بغزة.

اضافة اعلان



وقبل يومين قال مكتب نتنياهو إن وفد التفاوض الإسرائيلي بلّور مع الوسطاء في القاهرة مقترحا جديدا سيعرض على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).



وذكر مكتب نتنياهو أنه "في إطار المحادثات، وبوساطة بناءة من مصر، صاغ الوسطاء مقترحا معدلا" لهدنة في غزة ولتحرير المحتجزين. وأضاف أن إسرائيل تتوقع من الوسطاء أن يضغطوا على حماس بقوة أكبر من أجل التوصل إلى اتفاق.





