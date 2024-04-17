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الأربعاء، 17-04-2024 01:07 م

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: 5 آلاف معتقل من القطاع منذ بداية الحرب

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الوكيل الاخباري - أكد المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من 5 آلاف فلسطيني من القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.اضافة اعلان


وطالب المكتب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والقانونية، والتدخل العاجل لحماية الأسرى من الانتهاكات الصارخة التي يتعرضون لها في ظل حكومة احتلال عنصرية.

كما طالب المنظمات الدولية والحقوقية ببذل كل جهدها للإفراج العاجل عن جميع الأسرى، خاصة المرضى منهم والأطفال والنساء.

ودعا كل وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والدولية إلى إبراز قضية الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال.

 




 

 


 

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