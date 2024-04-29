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بعد بن غفير .. إصابة الوزير الإسرائيلي غانتس بكسر في قدمه

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الإثنين، 29-04-2024 02:30 م

بعد بن غفير .. إصابة الوزير الإسرائيلي غانتس بكسر في قدمه

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الوكيل الإخباري - أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة الوزير في مجلس الحرب التابع لجيش الاحتلال الاسرائيلي بيني غانتس بكسر في قدمه خلال رحلة قرب كيبوتس ياد مردخاي.

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وبالتفاصيل افادت وسائل اعلام عبرية ان غانتس اصيب أثناء ركوبه دراجة ترابية بالقرب من كيبوتس ياد مردخاي.

 

وأوضحت انه  بعد الفحص الطبي، تبين أن غانتس يعاني من كسر في القدم ويخضع  حاليا للعلاج وإجراء مزيد من الفحوصات في مستشفى تل هشومير، ومن المتوقع في نهايتها أن يعود إلى منزله.

ويوم الجمعة ، نقل وزير الأمن القومي  في جيش الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمستشفى بعد إصابته في حادث مروري في مدينة الرملة  .

 

 

 




 

 


 

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