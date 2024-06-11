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الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 11-06-2024 02:45 م

بعد 6 أيام .. الاحتلال ينسحب من وسط قطاع غزة

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الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال انتهاء عمليته العسكرية وسط قطاع غزة بعد نحو 6 أيام على انطلاقها.

وكان جيش الاحتلال  أعلن في 5 يونيو/حزيران الجاري أن الفرقة 98 بدأت عملية عسكرية شرق البريج وشرق دير البلح بالمحافظة الوسطى لقطاع غزة.

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وفي هذا الإطار، قال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد ركن حاتم كريم الفلاحي في تصريحات سابقة إن العملية العسكرية سبقها قصف جوي ومدفعي مكثف، قبل توغل لواءين من الفرقة "98" شرقي البريج ودير البلح أملاً بالتقدم لمسافة كيلومتر.


ووفق تحليله للمشهد العسكري في غزة، أوضح الفلاحي أن هناك بعض المناطق في تلك المنطقة الحدودية خارج السيطرة الإسرائيلية، وتسعى القوات الإسرائيلية لاحتلالها ضمن المنطقة العازلة التي تعتزم تدشينها على طول الحدود مع القطاع.



 




 

 


 

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