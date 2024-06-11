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الثلاثاء، 11-06-2024 09:49 ص

بن غفير: صباح صعب مع الإعلان عن مقتل 4 من خيرة أبنائنا برفح

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الوكيل الإخباري- قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إن إسرائيل استيقظت على "صباح صعب مع الإعلان عن مقتل 4 من خيرة أبنائنا في لواء غفعاتي برفح".

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وكان جيش الاحتلال أعلن صباح اليوم مقتل ضابط و3 من جنوده وإصابة آخرين من لواء غفعاتي أمس الاثنين خلال معارك ضارية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي اليوم الـ249 من عدوانه على غزة، واصل الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق متعددة من قطاع غزة، في حين أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إيقاع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في تفجير منزل مفخخ تحصنت داخله بمخيم الشابورة في رفح.

 




 

 


 

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