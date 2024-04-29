توتر بين الشرطة وداعمين لغزة في جامعة جورج واشنطن

الوكيل الإخباري- وثَّقت مشاهد بثها صحفيون وشهود عيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات من التوتر في المخيم المؤيد للفلسطينيين بجامعة جورج واشنطن بالعاصمة الأميركية بعد محاولة أفراد من الشرطة اعتقال اثنين من المشاركين في المخيم، الأمر الذي أعقبه تحطيم المتظاهرين للحواجز التي أقامتها الشرطة قرب المخيم.



وأفاد موقع طلاب الجامعة أن المتظاهرين تجمعوا حول أفراد من الشرطة بعد اعتقالهم اثنين من المشاركين بالمخيم وبدأوا بالهتاف "اتركوهم يذهبوا"، الأمر الذي استجاب له أفراد الشرطة بإطلاق سراحهما.



وردَّد المتظاهرون هتافات منها "رجال الشرطة خارج الحرم الآن"، و"عار عليكم"، وتواصلت الأجواء المتوترة مما اضطر الشرطة إلى استدعاء المزيد من أفرادها، حسب موقع طلاب الجامعة.

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ويتواصل لليوم الرابع الاعتصام الطلابي من أجل غزة في جامعة جورج واشنطن حيث يطالب الطلبة بوقف حرب الإبادة الجماعية في غزة ومقاطعة إسرائيل، كما ينددون بسياسة قمع واعتقال الطلبة المتبعة من قبل السلطات الأميركية.