الخميس 29-09-2022
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الخميس، 29-09-2022 08:04 ص

ثلاث إصابات برصاص الاحتلال في الخليل صباح اليوم

اسعاف 5


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة الفلسطينية ، إن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة دورا، جنوب الخليل صباح اليوم الخميس.

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وأوضحت وزارة الصحة في بيان مقتضب، إن الإصابات الثلاث تركزت في الأطراف السفلية، وأنها أدخلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجميعها مستقرة.


وكان ثمانية مواطنين أصيبوا بالرصاص، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، الليلة الماضية، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل.


كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عند مدخل مخيم العروب جنوب الخليل، فيما شهد المدخل الجنوبي لمدينة الخليل مواجهات مع قوات الاحتلال، وفي بلدة دورا، داهمت قوات الاحتلال عددا من القرى والبلدات شملت قرية بيت عوا وخرسا والطبقة، وأعلنت عنها منطقة عسكرية مغلقة، واقتحمت عددا من المحال التجارية بحثا عن تسجيلات كاميرات المراقبة.

 

وفا


 




 

 


 

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