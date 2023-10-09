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الإثنين، 09-10-2023 08:04 ص

حفيدة الأسيرة المسنة لدى المقاومة تكشف معلومات جديدة

كك


الوكيل الاخباري - بعد ظهورها "باسمة" خلال اقتيادها أسيرة إلى غزة، وانتشار مقاطع مصورة لها، ظهرت معلومات جديدة عن السيدة الثمانينية التي اقتادها عناصر حماس إلى داخل القطاع.

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فقد نشرت حفيدتها "أدفا آدار" تعليقا على حسابها في فيسبوك، أمس الأحد كاشفة أن جدتها تبلغ من العمر 85 عاما، واسمها "يافا آدار"، وهي من مؤسسي "الكيبوتس" (تجمع زراعي تعاوني) في منطقة " في كيبوتس نير عوز" المحيطة بغزة.


وأضافت أن العائلة لم تكن تعلم أي شيء عنها، وفقدت الاتصال بها منذ صباح السبت، حتى ظهرت مقاطع الفيديو التي وثقت اصطحابها إلى غزة. وقالت أدفا "حتى في أسوأ كوابيسنا، لم نكن نتخيل أن شيئا كهذا قد يحصل".


كما كشفت أن العجوز قالت في آخر اتصال لها "إنها سمعت إطلاق نار وأشخاص يصرخون باللغة العربية".


وكانت العائلة عرفت مصير الجدة إثر انتشار مقاطع فيديو لأدار على وسائل التواصل الاجتماعي، نشره مقاومون حماس، يظهر المرأة المسنة راكبة سيارة صغيرة، مبتسمة وكأن شيئا لم يحصل، ومتوجهة نحو غزة.

 

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