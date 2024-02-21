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عشرات الشهداء والجرحى في قصف للاحتلال على مناطق بغزة

الأربعاء، 21-02-2024 10:30 ص

عشرات الشهداء والجرحى في قصف للاحتلال على مناطق بغزة

شهداء 7


الوكيل الاخباري - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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وقالت مصادر إن طائرات الاحتلال نفذت أحزمة نارية على مربعات سكنية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة طالت عشرات المنازل، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، وما زال غالبيتهم تحت أنقاض المنازل التي تعود لعائلات: شملخ، ونعيم، وأبو زور، وشنيورة، وياسين، وشعفوط.


وأضاف أن مدفعية الاحتلال استهدفت بعشرات القذائف منازل الفلسطينيين في حي الزيتون بالتزامن مع اطلاق مسيرات الاحتلال النار صوب منازل المواطنين وعلى كل ما يتحرك في أزقة الحي وشوارعه.


وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدني ومركبات الاسعاف لم تستطع الوصول إلى المناطق المستهدفة بالحي لانتشال جثامين الشهداء ونقل المصابين.


وبيّنت المصادر أن أهالي حي الزيتون يعيشون اوضاعا انسانية صعبة، وسط عملية نزوح محفوفة بالمخاطر باتجاه الأحياء الغربية من المدينة خاصة حي الرمال ومستشفى الشفاء.


وفي السياق ذاته، شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات طالت عدة أحياء من مدينة غزة، خاصة تل الهوى والصبرة والشجاعية، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى، وجرى نقل معظمهم إلى مستشفى الشفاء.


 




 

 


 

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