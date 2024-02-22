فيديو - صفارات الإنذار تدوي في مدينة إيلات ومحيطها

الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض "جسم مشبوه" تصدّت له دفاعاته الجوية حين كان في طريقه إلى إسرائيل فوق البحر الأحمر.
ونشرت منصات إعلامية إسرائيلية، ما قالت إنها مشاهد توثق لحظة اعتراض صاروخ في سماء إيلات جنوبي إسرائيل، وسماع أصوات صفارات الإنذار.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الأمر يتعلق بصاروخ باليستي نجحت القبة الحديدية في اعتراضه.
عقب دوي صافرات الإنذار، سماع أصوات انفجارات في "إيلات" جنوب فلسطين المحتلة.#طوفان_الأقصى #غزة #غزة_الآن pic.twitter.com/8dLYYAxMV2— وكالة قدس برس (@QudsPress) February 22, 2024