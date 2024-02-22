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الخميس، 22-02-2024 08:56 ص

فيديو - مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 في إطلاق نار شرق القدس المحتلة

خخخخ


الوكيل الاخباري - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، النار على ثلاثة شبان قرب حاجز الزعيم العسكري، شرق القدس المحتلة.

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وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه الشبان الثلاثة عند الحاجز المذكور، بزعم قيامهما بإطلاق النار على الجنود في المكان.

قتل جندي إسرائيلي وأصيب 8 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة -اليوم الخميس- في إطلاق النار على حاجز عسكري قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة.


ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن جهاز الإسعاف أن أحد الجنود المصابين بجروح خطيرة توفي.


وكانت إذاعة جيش الاحتلال أفادت قبل ذلك بإصابة 9 جنود بينهم 3 حالتهم حرجة، في إطلاق نار على حاجز عسكري قرب المستوطنة.


وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد اعتقل اثنان كانا برفقة منفذيْ عملية إطلاق النار قرب المستوطنة.


وذكرت مصادر إسرائيلية أن بلدية معاليه أدوميم دعت السكان إلى البقاء في منازلهم بعد الاشتباه بوجود مسلح ثالث.

 


 




 

 


 

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