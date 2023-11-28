في خرق متواصل للهدنة: إصابة أربعة فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

الوكيل الإخباري- أصيب، اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أحدهم بجروح خطيرة، في مدينة غزة.

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وأفاد مراسل "وفا" ، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين الفلسطينيين أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم لتفقدها، في حيي النصر والشيخ رضوان، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم بالرصاص، وجرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني، لتلقي العلاج، حيث وُصفت حالة أحدهم بالخطيرة.



وأضاف، أن مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف صوب منازل المواطنين الفلسطينيين في العديد من المناطق في مدينة غزة، ما أدى إلى اشتعالها.



كما استهدفت قوات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين في حي تل الهوا، أثناء محاولتهم تفقد منازلهم المدمرة، خاصة في محيط مستشفى القدس، ودوار الدحدوح، ومتنزه برشلونة، ومحيط الكلية الجامعية.



ويواصل الاحتلال اختراقه للهدنة الإنسانية في يومها الخامس، بإطلاق النار صوب المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم، شرق مخيم البريج، والمغازي، وفي المناطق الشرقية في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.



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