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الإثنين، 09-10-2023 10:13 ص

قطر تتوسط لإجراء صفقة تبادل بين المقاومة وإسرائيل

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الوكيل الاخباري - قال مصدر في حركة "حماس" لوكالة شينخوا الصينية، يوم الاثنين، إن دولة قطر تتوسط لإجراء صفقة تبادل عاجلة بينها وبين "إسرائيل".

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وأكد المصدر ذاته، أن حركته لا تمانع إجراء أي صفقة تبادل تضمن الإفراج عن جميع الأسيرات الفلسطينيات.


واليوم تدخل عملية "طوفان الأقصى" التي أعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، اليوم الثالث، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "سيوف حديدية" ضد قطاع غزة.

 

صفا


 




 

 


 

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