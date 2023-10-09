1000 قتيل إسرائيلي منذ بدء عملية طوفان الأقصى

الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل نحو 1000 إسرائيلي وإصابة حوالي 2600 جراء الهجوم الذي نفذته المقاومة على إسرائيل منذ بدء عملية طوفان الأقصى.

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وكان المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، قال مساء أمس في تسجيل صوتي إن الحركة ستقتل أسيرا مدنيا إسرائيليا في أي وقت تستهدف فيه إسرائيل المدنيين في منازلهم في غزة "دون سابق إنذار".



وأضاف "نعلن أن كل استهداف لأبناء شعبنا المنين في بيوتهم دون سابق إنذار سنقابله سفين بإعدام رهينة من رهائن العدو المدنيين لدينا، وسنبث ذلك مضطرين بالصوت والصورة ..الكرة في ملعب إسرائيل من الآن، ونحملها المسؤولية أمام العالم."





