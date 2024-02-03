800 مسؤول غربي يحتجون على سياسات حكوماتهم بشأن حرب غزة

الوكيل الاخباري - حذر مئات المسؤولين في الولايات المتحدة وأوروبا من أن سياسات حكوماتهم بشأن العدوان على غزة يمكن أن ترقى إلى مستوى "الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي".

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ووقع أكثر من 800 مسؤول في الولايات المتحدة وأوروبا على بيان، محذرين فيه من سياسات حكوماتهم بشأن حرب غزة.



وقال البيان الذي وقعه أكثر من 800 مسؤول غربي؛ إن حكومات بلادهم تخاطر بالتواطؤ في "واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في هذا القرن"، وأن نصائحهم كخبراء هُمِّشت، وفق "بي بي سي".



ويعدّ البيان أحدث مؤشّر على وجود مستويات عالية من المعارضة داخل بعض حكومات حلفاء "إسرائيل" الغربيين الأساسيين.



ووقّع على البيان موظفون حكوميون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و11 دولة أوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.



وبحسب البيان، فإن "إسرائيل" لم تظهر "أي حدود" في عملياتها العسكرية في غزة، "التي أدّت إلى استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين، وكان من الممكن تجنب ذلك، إلى جانب... المنع المتعمد للمساعدات... ما يعرض آلاف المدنيين لخطر المجاعة والموت البطيء".