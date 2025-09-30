الثلاثاء 2025-09-30 09:52 ص
 

العالم يترقّب رد حماس على خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة

الثلاثاء، 30-09-2025 09:45 ص
الوكيل الإخباري-   يترقّب العالم ردّ حركة حماس على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة، بعد أن تسلّمتها من الوسيطين القطري والمصري، يوم الاثنين.اضافة اعلان


والتقى الوسيطان القطري والمصري ممثلين عن حماس، وسلّموهم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

ووفق ما نشرته وكالة فرانس برس عن مصادر، الاثنين، فإن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومدير المخابرات العامة المصرية محمود رشاد، "التقيا مفاوضي حماس وسلّموهم خطة العشرين نقطة. وقال مفاوضو حماس إنهم سيدرسون الخطة بحسن نية ويردّون عليها".

وقال الرئيس الأميركي إن نتنياهو سيحظى "بدعمه الكامل" في حرب غزة إذا رفضت حماس خطة السلام.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، أن إسرائيل ستحظى "بدعمه الكامل" للقضاء على حماس إذا رفضت خطته للسلام المؤلّفة من 20 بندًا.

ولم يحدّد المؤتمر جدولًا زمنيًا لتلقّي الرد من حماس.
 
 
العالم يترقّب رد حماس على خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة

العالم يترقّب رد حماس على خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة

