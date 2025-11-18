حماس تنتقد تبني مجلس الأمن مشروع القرار الأميركي بشأن غزة

07:27 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/754210 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- انتقدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الليلة بشأن قطاع غزة بعدما وافقت 13 دولة على مشروع القرار الأميركي المعدل، وامتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت. اضافة اعلان





وقالت حماس إن قرار مجلس الأمن بشأن غزة لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية ولا سيما في قطاع غزة.



وأضافت الحركة، في بيان، أن قرار مجلس الأمن يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة وهو ما يرفضه الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله، كما يفرض آلية لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية.



ووفق بيان الحركة، فإن قرار مجلس الأمن ينزع قطاع غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية ويحاول فرض وقائع جديدة.