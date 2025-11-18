الثلاثاء 2025-11-18 07:58 ص
 

حماس تنتقد تبني مجلس الأمن مشروع القرار الأميركي بشأن غزة

شعار حركة المقاومة الإسلامية "حماس"
شعار حركة المقاومة الإسلامية "حماس"
 
الثلاثاء، 18-11-2025 07:27 ص
الوكيل الإخباري-   انتقدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الليلة بشأن قطاع غزة بعدما وافقت 13 دولة على مشروع القرار الأميركي المعدل، وامتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت.اضافة اعلان


وقالت حماس إن قرار مجلس الأمن بشأن غزة لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية ولا سيما في قطاع غزة.

وأضافت الحركة، في بيان، أن قرار مجلس الأمن يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة وهو ما يرفضه الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله، كما يفرض آلية لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية.

ووفق بيان الحركة، فإن قرار مجلس الأمن ينزع قطاع غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية ويحاول فرض وقائع جديدة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: الصين بنت جيشها بأموال الولايات المتحدة

شعار حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

فلسطين حماس تنتقد تبني مجلس الأمن مشروع القرار الأميركي بشأن غزة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

فلسطين ترامب يرحب بتصويت الأمم المتحدة على قرار يؤيد خطته للسلام في غزة

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تعبيرية

الطقس زخات مطرية على هذه المناطق الثلاثاء - تفاصيل

الجامعة الأردنية

أخبار محلية اعلان صادر عن الجامعة الأردنية

قتيلان بانزلاق تربة في شمال إيطاليا

عربي ودولي قتيلان بانزلاق تربة في شمال إيطاليا

أبراج كهربائية في إحدى محطات توليد الكهرباء

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 4:30 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء



 
 





الأكثر مشاهدة