الأحد 2025-08-31 09:38 ص
 

77 شهيدا في غزة بينهم 19 من منتظري المساعدات

تصاعد دخان خلال غارة إسرائيلية على قطاع غزة
الأحد، 31-08-2025 07:51 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر في مستشفيات غزة بأن 77 فلسطينيًا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر السبت، بينهم 47 في مدينة غزة.اضافة اعلان


وأضافت أن من بين الشهداء 19 من منتظري المساعدات وسط وجنوب القطاع.

وذكر مستشفى العودة أن 13 من منتظري المساعدات أُصيبوا بنيران قوات الاحتلال شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
 
 
