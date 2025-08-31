77 شهيدا في غزة بينهم 19 من منتظري المساعدات

07:51 ص

أفادت مصادر في مستشفيات غزة بأن 77 فلسطينيًا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر السبت، بينهم 47 في مدينة غزة.





وأضافت أن من بين الشهداء 19 من منتظري المساعدات وسط وجنوب القطاع.



وذكر مستشفى العودة أن 13 من منتظري المساعدات أُصيبوا بنيران قوات الاحتلال شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.





