أردنيون يتعرضون للاحتيال من خلال جهات تعلن عن وظائف إلكترونية .. ووحدة الجرائم تكرر تحذيراتها

الوكيل الاخباري - رصد

قال الرائد عبدالهادي الطاهات من وحدة الجرائم الالكترونية في إدارة البحث الجنائي إن الوحدة تتعامل يومياً مع عمليات الاحتيال المالي عبر منصات وهمية، قائلاً "أغلب المتضررين من هذه المنصات فئة الشباب".

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وأضاف الطاهات مع "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الأربعاء أن أغلب المنصات ترسل رسائل عشوائية من خلال أرقام دولية تتضمن محتوى يفيد بتلقي الشخص راتب شهري بعد قيامه بعدد من المهمات .



ولفت أن بعض المنصات تحول المواطنين إلى تطبيق التلغرام لشرح آلية العمل معهم، مؤكداً أن جميعها مواقع وهمية تهدف لإغراء الشخص ومن ثم يتم إغلاق الموقع بعد أن تتم عملية الاحتيال.



وعلى ذات السياق أكد أن المنصات الوهمية تستخدم عدة طرق للاحتيال منها روابط لوظائف إلكترونية وآخرى لتقدم جوائز أو تحديث بيانات بنكية أو روابط بهدف تقديم مساعدات باسم جهات رسمية، محذرا فتح هذه الروابط.



من جهته قال المواطن محمد الحنيطي إنه تعرض للاحتيال من قبل جهات وهمية تعلن عن وظائف إلكترونية من خلال روابط إلكترونية وصلت له عبر تطبيق واتساب بحسب وصفه .



وأضاف الحنيطي عبر اتصال هاتفي مع "برنامج الوكيل"، أن الجهات الوهمية تخدع بعض المواطنين من خلال تكليفهم مهمات تستغرق عمل ساعة أو ساعتين يومياً مقابل مبلغ مالي .



وأشار إلى أنه بعد إنجاز المهمة يرسل له المبلغ من خلال محافظ بنكية وهمية بأسماء أردنية، منوهاً أنهم في اليوم الثالث من العمل يطالبون بالمبلغ الذي حصل عليه خلال الأيام السابقة لاستكمال المهام بمبلغ أكبر.



وحذر المواطن الأردنيين من فتح أي روابط غير موثوقة للحد من عمليات الاحتيال الإلكترونية.