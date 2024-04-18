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الخميس، 18-04-2024 11:00 ص

التربية: بدء العطلة الصيفية بـ 26 حزيران القادم

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الوكيل الإخباري - رصد
قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة إن الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني لطلبة مرحلة التعليم الأساسي وطلبة الثانوي الحادي عشر ستبدأ مطلع حزيران و تنتهي بـ 25 حزيران القادم. اضافة اعلان


وأضاف العجارمة اليوم الخميس عبر "برنامج الوكيل"، على "راديو هلا" إنه بحسب التقويم الدراسي تبدأ العطلة الصيفية يوم الأربعاء الموافق 26 حزيران 2024.

ولفت أن الانتهاء من إعداد نتائج الطلبة والشهادات المدرسية سيكون في 30 حزيران 2024. 

وأكد أن امتحان الثانوية العامة سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 25 حزيران 2024 وآخر أيام الامتحان الإثنين الموافق 15 تموز 2024.

 




 

 


 

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