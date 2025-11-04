الأربعاء 2025-11-05 12:01 ص
 

أبو زيد يفك شيفرة خبر معاريف الإسرائيلية حول إغراق أحد الأنفاق

الثلاثاء، 04-11-2025 10:49 م
الوكيل الإخباري-  أكد المحلل والخبير الاستراتيجي نضال أبو زيد، أن الخبر الذي نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية حول إغراق أحد الأنفاق في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال بالأسمنت، والذي يزعم احتواءه على 200 مقاتل من حركة حماس، لا يعكس الواقع العسكري.اضافة اعلان


وقال أبو زيد في تصريح لـ"الوكيل الإخباري": "الأنفاق عنكبوتية ولا يمكن إغراقها بالأسمنت. فقد حاول الاحتلال في الشهر الرابع من شن العملية البرية إغراق هذه الأنفاق دون جدوى".

وأضاف أن المقاومين لا يمكن أن يتواجدوا بهذا العدد داخل نفق واحد، مشيراً إلى أن حماس أدرى بكافة عيون الأنفاق ومداخلها ومخارجها، ما يجعل أي محاولات لإغراقها صعبة للغاية.

وأوضح أبو زيد أن الهدف من نشر هذا الخبر هو "إخماد النار التي تغلي داخل حكومة الاحتلال"، في ظل استمرار انتقادات وزيري الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير وأيال سموتريتش لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب موافقته على السماح بخروج أكثر من 200 مقاتل لحماس من المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال داخل غزة.

وأشار أبو زيد إلى أن المقاومة تمتلك ورقة ضغط مهمة، وهي جثمان الأسير هدار غولدن، الذي يمكن استخدامه في المفاوضات لإخراج مقاتليها من المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال، ما يعكس قدرة حماس على إدارة الملفات الدقيقة بذكاء سياسي وعسكري.

وأكد الخبير الاستراتيجي أن مثل هذه الأخبار تأتي في إطار الدعاية الإعلامية التي تهدف إلى التأثير على الرأي العام الإسرائيلي وإظهار قدرة زائفة على السيطرة على الوضع في غزة.
 
 
