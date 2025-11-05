منظمات إغاثية: كارثة إنسانية تلوح في غزة مع اقتراب الشتاء

وقال برنامج "الأغذية العالمي"، في بيان، إن نصف الكمية المطلوبة فقط من المواد الغذائية تصل إلى القطاع، في حين قالت مجموعة من المنظمات الفلسطينية إن حجم المساعدات الإجمالية يتراوح بين ربع وثلث الكمية المتوقعة.
ولم تعد الأمم المتحدة، التي كانت تنشر في وقت سابق من الحرب أرقاما يومية عن شاحنات المساعدات التي تعبر إلى غزة، تقدم هذه الأرقام بشكل روتيني.
وأدى وقف إطلاق النار وزيادة تدفق المساعدات منذ منتصف تشرين الأول إلى بعض التحسن، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا.
وقال المكتب إن 10% من الأطفال الذين يتم فحصهم في غزة لا يزالون يعانون من سوء التغذية الحاد، بانخفاض عن 14% في أيلول، مع وجود أكثر من ألف طفل يعانون من أشد أشكال سوء التغذية.
