المواصفات والمقاييس : ضبط 13 صهريجًا متلاعبًا بالمشتقات النفطية منذ بداية العام

وأكد بني خالد لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن الحملات التفتيشية بدأت في الأول من تشرين الثاني الجاري وستمثل استمرارية حتى نهاية شهر اذار ، مع التركيز على صهاريج ومشتقات النفط استعدادًا لفصل الشتاء، مشددًا على أهمية التزام أصحاب الصهاريج بالمعايير المعتمدة.
وأوضح أن بعض المخالفين يقومون بتزييف شعارات الشركات التسويقية ودهان الصهاريج لتوهم المستهلكين بأنها معتمدة، مشيرًا إلى ضبط 13 صهريجًا متلاعبًا بجودة المشتقات ومنظومة القياس، وتحويلها للمدعي العام. وأكد أن الجودة لا يمكن التأكد منها إلا بعد فحص العينات في المختبر.
وأشار إلى أن الصهاريج المخصصة للأهالي يجب أن تكون ذات لون رأس أخضر وصهريج أصفر.
وبين أن مسؤولية اللون للمشتقات النفطية ضمن مسؤولية هيئة تنظيم قطاع الطاقة، والتي تتخذ الإجراءات القانونية عند المخالفة.
ودعا بني خالد المواطنين إلى التواصل مع مؤسسة المواصفات والمقاييس عند الاشتباه بأي غش، مشيرًا إلى أن المؤسسة تقوم بجولات فجائية .
وأوضح أن أساليب الغش تشمل خلط المواد أو التلاعب بالعدادات، ويمكن التحقق من الكميات من خلال مطابقة الفاتورة مع رقم العداد وشهادة المؤسسة، التي يجب أن تكون متاحة لصاحب الخدمة.
وأكد أن أولوية المؤسسة هي الشكاوى الواردة، وأن أي صهريج يشتبه في مخالفته يجب إبلاغ المؤسسة فورًا لضمان التدخل السريع وحماية المستهلكين.
