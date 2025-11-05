مصفاة البترول الأردنية تنظّم جولة إعلامية على محطة تعبئة غاز عمان- أبو علندا

الوكيل الإخباري- نظمت شركة مصفاة البترول الأردنية جولة لوسائل الإعلام على محطة تعبئة غاز عمان – أبو علندا. اضافة اعلان





واطلع الصحفيون على الجهود الفنية والإنتاجية المبذولة داخل المحطة وآليات التعبئة الدقيقة، ومراحل فحص الأسطوانات المشددة من قبل كوادرها الفنية المؤهلة سواء لجسم الأسطوانة أو الصمام والتنظيف مرورًا بالتعبئة الأوتوماتيكية لكمية الغاز المعبأة في الأسطوانة والبالغة (12.5 كغم) ثم وضع الختم الانكماشي ،الذي يمنع التلاعب في الاسطوانة ويضمن وصولها للمستهلك دون أي عبث فيها وصولًا إلى الفحص النهائي الذي يضمن سلامة الأسطوانة وصمامها قبل تسليمها لأصحاب مستودعات الغاز ومن ثم تداولها في السوق المحلي، حيث يجب على كل أسطوانة غاز معبأة من محطات تعبئة الغاز الثلاث المملوكة للشركة في كل من (الزرقاء وعمان واربد) اجتياز مراحل الفحص والتفتيش الدقيق، ويتم استبعاد الاسطوانة التي تعاني أية عيوب حال اكتشافها خلال الفحص.



وخلال الجولة، التي شارك بها نقيب أصحاب محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز نهار السعيدات، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، أكد مسؤولو الشركة أن الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال، المملوكة بالكامل لشركة مصفاة البترول الأردنية، تدير محطات تعبئة الغاز الثلاث في عمان وإربد والزرقاء والتي تعمل بطاقة إنتاجية إجمالية تصل 240 ألف أسطوانة يوميًا في فترات الذروة. حيث ان الشركة تزيد معدل التعبئة حسب الضرورة، لاسيما في المنخفضات الجوية التي تتأثر بها المملكة.



وفي السياق ذاته، تعمل محطة غاز عمان – أبو علندا عبر ثمانية خطوط تعبئة بقدرة 8 آلاف أسطوانة في الساعة، وبطاقة تعبئة يومية تبلغ 120 ألف أسطوانة خلال أيام الذروة، فيما تضم محطة غاز صلاح الدين في إربد أربعة خطوط تعبئة بقدرة 4 آلاف أسطوانة في الساعة وبقدرة يومية تبلغ 60 ألف أسطوانة.



وتضم كذلك محطة غاز الموقع في الزرقاء أربعة خطوط تعبئة بقدرة 4 آلاف أسطوانة في الساعة وبتعبئة يومية تبلغ 60 ألف أسطوانة، لتصل الطاقة القصوى لمحطات التعبئة الثلاث مجتمعة إلى 240 ألف أسطوانة يوميًا.



أما في جانب النظافة وجودة الأسطوانات، فقد أولت شركة مصفاة البترول الأردنية هذا الجانب أهمية كبيرة ضمن خطة تطوير محطات التعبئة، حيث تم تركيب وتشغيل ماكينات تنظيف جديدة صُنعت محليًا بطاقة إنتاجية تبلغ 1200 أسطوانة في الساعة لكل ماكينة، موزعة على تسع ماكينات تعمل حاليًا في المحطات الثلاث، أي بطاقة إجمالية تصل إلى نحو 10,800 أسطوانة في الساعة.



وقال الناطق الإعلامي باسم شركة مصفاة البترول الأردنية، حيدر البشايرة، إن الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال، المملوكة بالكامل لشركة المصفاة، واصلت خلال عام 2025 تنفيذ برامج التطوير والتحديث في محطات تعبئة الغاز الثلاث في عمان وإربد والزرقاء، حيث تمكنت من الحفاظ على مستويات التعبئة مرتفعة وتطبيق تحسينات تشغيلية أسهمت في رفع كفاءة العمل وخفض الكلف التشغيلية بشكل ملموس.



وأوضح أن عدد أسطوانات الغاز المنزلي سعة 12.5 كغم التي تم إعادة تعبئتها منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الأول في محطات التعبئة الثلاث في عمان واربد والزرقاء بلغ نحو 27.3 مليون أسطوانة. في حين تم خلال العام 2024 إعادة تعبئة 34.9 مليون أسطوانة.



وفي المقابل، بلغت كميات الأسطوانات سعة 50 كغم التي تم إعادة تعبئتها خلال العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي نحو 2285 أسطوانة، فيما وصل عدد الأسطوانات التي جرى إصلاحها ودهانها في ورش اصلاح وتأهيل الأسطوانات في الشركة خلال عام 2025 إلى نحو 160.9 ألف أسطوانة.



كما سجل عدد الصمامات الجديدة التي تم تركيبها على الأسطوانات نحو 446.3 ألف صمام منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي.



وأكد البشايرة على ان الشركة تقوم بشطب كافة الأسطوانات التي تظهر عليها أي عيوب، اذ تقوم باستبدالها مباشرة بأسطوانة جديدة حيث بلغ العدد الإجمالي للأسطوانات المشطوبة منذ بدء أعمال الشطب عام 1998 وحتى نهاية نيسان الماضي 1.6 مليون أسطوانة، وبلغ عدد الصمامات المستبدلة خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 2.26 مليون صمام.



وأشار البشايرة إلى أن الشركة تمكنت خلال العام الحالي من تنفيذ مشاريع تطويرية نوعية داخل محطات التعبئة الثلاث بواسطة كوادرها الهندسية والفنية.



ومن أبرز هذه المشاريع تصميم وتفصيل تسع ماكينات تنظيف الاسطوانات من أصل خمس عشرة ماكينة مطلوبة للتركيب على خطوط التعبئة تم تصنيعها محليًا وبطاقة إنتاجية تصل إلى 1200 أسطوانة في الساعة.



وأضاف أن الفرق الهندسية والفنية في محطة غاز عمان صممت أيضًا ماكينة جديدة لوضع الختم الانكماشي على صمامات الأسطوانات بشكل أتوماتيكي، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1200 أسطوانة في الساعة، مشيرًا إلى أن الشركة عدّلت المواصفة الفنية للختم الانكماشي الجديد ليكون أكثر متانة وصلابة وأمانًا من السابق، بما يتوافق مع المعايير الدولية للسلامة.



كما كشف عن إحالة عطاء لتوريد 200 ألف أسطوانة غاز جديدة سعة 12.5 كغم على شركة Aygaz التركية مزودة بصمامات من شركة إيني (Eni) الإيطالية وسيتم طرحها للبيع خلال الفترة القادمة، إلى جانب إحالة عطاء على شركة إيني (Eni) الإيطالية لتصنيع وتوريد 600 ألف صمام جديد.



وختم البشايرة بالتأكيد على أن شركة مصفاة البترول الأردنية وشركاتها التابعة ماضية في تطوير بنيتها التشغيلية والتكنولوجية باستخدام مواردها البشرية المؤهلة في تنفيذ المشاريع لزيادة الكفاءة وتحسين الأداء، في خطوة تعزز مكانتها كركيزة أساسية في أمن التزود بالطاقة في المملكة.