ماذا يعني هذا الكود ؟ .. السير توضح

الأربعاء 2025-11-05 01:32 م
 

الأربعاء، 05-11-2025 12:49 م
الوكيل الإخباري-    أعلنت إدارة السير أن مسح كود الـ QR الموجود على إشعارات حملة الشتاء الممنوحة للمركبات التي لم تجتَز فحص الجاهزية الفنية، يتيح للمواطنين معرفة الإجراءات الواجب اتباعها، إلى جانب كافة التفاصيل والمعلومات اللازمة لاستكمال متطلبات الجاهزية.اضافة اعلان

 
 
 
