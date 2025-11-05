اتفاقية شراكة استراتيجية بين "ليدرز سنتر" و"السيفوي" للتوسع داخل السوق الأردني

الوكيل الإخباري- في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الحضور التجاري وتوسيع نطاق الخدمات داخل السوق الأردني، أعلنت شركة القيادية للتسويق (ليدرز سنتر) عن توقيع اتفاقية شراكة مع الشركة الأردنية للاستثمارات والتموين (سيفوي)، بحضور المدير العام لليدرز سنتر السيد علي حيدر مراد، والمدير العام لسيفوي السيد عامر زين.

وتأتي هذه الشراكة لتجسّد رؤية الطرفين في تقديم تجربة تسوّق متكاملة وشاملة تجمع بين المنتجات الاستهلاكية اليومية والأجهزة الإلكترونية والمنزلية الحديثة، وذلك من خلال افتتاح سلسلة أفرع لليدرز سنتر داخل فروع سيفوي.



وسيتم افتتاح أول فرع لليدرز سنتر داخل سيفوي السابع – عمّان في منتصف شهر تشرين الثاني، حيث سيقدم المتجر الجديد مجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية والمنزلية من أشهر العلامات التجارية العالمية، في أجواء تسوّق مريحة وسلسة تضمن رضا العملاء وتلبية احتياجاتهم بسهولة ومتعة، انسجامًا مع شعار ليدرز سنتر | نحن القادة.