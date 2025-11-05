اتفاقية شراكة استراتيجية بين "ليدرز سنتر" و"السيفوي" للتوسع داخل السوق الأردني

وتأتي هذه الشراكة لتجسّد رؤية الطرفين في تقديم تجربة تسوّق متكاملة وشاملة تجمع بين المنتجات الاستهلاكية اليومية والأجهزة الإلكترونية والمنزلية الحديثة، وذلك من خلال افتتاح سلسلة أفرع لليدرز سنتر داخل فروع سيفوي.
وسيتم افتتاح أول فرع لليدرز سنتر داخل سيفوي السابع – عمّان في منتصف شهر تشرين الثاني، حيث سيقدم المتجر الجديد مجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية والمنزلية من أشهر العلامات التجارية العالمية، في أجواء تسوّق مريحة وسلسة تضمن رضا العملاء وتلبية احتياجاتهم بسهولة ومتعة، انسجامًا مع شعار ليدرز سنتر | نحن القادة.
ويأتي افتتاح الفرع الجديد بالتزامن مع موسم عروض البلاك فرايدي 2025، حيث أطلقت ليدرز سنتر مجموعة من الخصومات الحصرية التي تتيح لعملائها فرصة اقتناء أحدث الأجهزة بأسعار تنافسية.
وتُعد هذه الخطوة بداية لسلسلة من التعاونات المستقبلية بين ليدرز سنتر وسيفوي، تهدف إلى تعزيز التكامل بين قطاعي الإلكترونيات والتجزئة، بما يواكب تطلعات المستهلك الأردني نحو تجربة تسوّق عصرية ومتكاملة.
-
أخبار متعلقة
-
البنك العربي يطلق النسخة الثانية من مبادرة "فن التدوير" بالتعاون مع متحف الأطفال
-
بنك الاتحاد يفوز بجائزتين مرموقتين من "The Global Economics Awards" البريطانية لعام 2025
-
شركة ميناء حاويات العقبة تكشف عن أبرز مؤشرات أدائها التشغيلي لشهر تشرين الأول 2025
-
مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي يعلن عن توقيع اتفاقية جديدة لتنفيذ أعمال تصميم وهندسة الواجهات الخارجية
-
كيا تكشف السر وراء السؤال الذي شغل الأردنيين: "بتعرف ناس بكيا؟"
-
ضراغمة تطلق حملة (إحنا الأردنية، إحنا العالمية) احتفاءً بتأهل المنتخب الوطني الأردني لكأس العالم"
-
خطوة جديدة في مسيرة التعليم الرقمي بالأردن: اندماج منصة "الماهر" مع منصة "أساس" تحت مظلة واحدة!
-
جيني تنظّم فعالية صحية وتوعوية لموظفاتها بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي