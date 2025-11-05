الأربعاء 2025-11-05 01:34 م
 

اتفاقية شراكة استراتيجية بين "ليدرز سنتر" و"السيفوي" للتوسع داخل السوق الأردني

جانب من توقيع الاتفاقية
 
الأربعاء، 05-11-2025 12:59 م

الوكيل الإخباري-  في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الحضور التجاري وتوسيع نطاق الخدمات داخل السوق الأردني، أعلنت شركة القيادية للتسويق (ليدرز سنتر) عن توقيع اتفاقية شراكة مع الشركة الأردنية للاستثمارات والتموين (سيفوي)، بحضور المدير العام لليدرز سنتر السيد علي حيدر مراد، والمدير العام لسيفوي السيد عامر زين.

وتأتي هذه الشراكة لتجسّد رؤية الطرفين في تقديم تجربة تسوّق متكاملة وشاملة تجمع بين المنتجات الاستهلاكية اليومية والأجهزة الإلكترونية والمنزلية الحديثة، وذلك من خلال افتتاح سلسلة أفرع لليدرز سنتر داخل فروع سيفوي.


وسيتم افتتاح أول فرع لليدرز سنتر داخل سيفوي السابع – عمّان في منتصف شهر تشرين الثاني، حيث سيقدم المتجر الجديد مجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية والمنزلية من أشهر العلامات التجارية العالمية، في أجواء تسوّق مريحة وسلسة تضمن رضا العملاء وتلبية احتياجاتهم بسهولة ومتعة، انسجامًا مع شعار ليدرز سنتر | نحن القادة.


ويأتي افتتاح الفرع الجديد بالتزامن مع موسم عروض البلاك فرايدي 2025، حيث أطلقت ليدرز سنتر مجموعة من الخصومات الحصرية التي تتيح لعملائها فرصة اقتناء أحدث الأجهزة بأسعار تنافسية.
وتُعد هذه الخطوة بداية لسلسلة من التعاونات المستقبلية بين ليدرز سنتر وسيفوي، تهدف إلى تعزيز التكامل بين قطاعي الإلكترونيات والتجزئة، بما يواكب تطلعات المستهلك الأردني نحو تجربة تسوّق عصرية ومتكاملة.

 
 
